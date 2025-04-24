рамках мероприятия прошло памятное гашение почтовой карточки, созданной в честь юбилея космонавта, на которой изображён его портрет на фоне планеты Земля и взлетающей ракеты.

В центре культуры и искусства на Соборной в городе Владимир 23 апреля состоялась торжественная церемония, посвящённая 90-летию со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Николаевича Кубасова. В рамках мероприятия прошло памятное гашение почтовой карточки, созданной в честь юбилея космонавта, на которой изображён его портрет на фоне планеты Земля и взлетающей ракеты.В числе почётных гостей были глава города Владимир Дмитрий Наумов, депутат Михаил Сахаров, заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Владимирской области Александр Касаревич и дочь космонавта Екатерина Кубасова.Дмитрий Наумов отметил значимость юбилея и подвиг Валерия Кубасова, назвав его человеком-легендой, чье имя останется в истории космонавтики. Гостям была предоставлена возможность подписать карточку в память о легендарном летчике.