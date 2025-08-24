Ограничения связаны с проведением плановых работ в сентябре.

В сентябре во Владимирской области намечены плановые работы на объектах телерадиовещания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Из-за этого в разных районах области будет прекращено вещание каналов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Ограничения временные.График проведения работ такой: 1 сентября — в деревне Василево Гусь-Хрустального района, 8 сентября — в городе Меленки, 15 сентября — в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района, 22 сентября — в поселке Крестниково Ковровского района и 29 сентября — в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района.Все работы будут проводиться в дневное время, с 10:00 до 16:00. На период работ вещание будет недоступно.