Во Владимирской области может быть создано коалиционное правительство. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил лидер КПРФ – Геннадий Зюганов. Также лидер коммунистов отметил, что на прошедших выборах коммунисты и либерал-демократы активно поддерживали друг друга.

Во Владимирской области может быть создано коалиционное правительство. Об этом информационному агентству Интерфакс сообщил лидер КПРФ – Геннадий Зюганов. Также лидер коммунистов отметил, что на прошедших выборах коммунисты и либерал-демократы активно поддерживали друг друга. Лидер КПРФ также пояснил, что на региональных выборах голосование в основном носило протестный характер не только из-за недовольных властью. Зюганов полагает, что дело и в отсутствии ярких, сильных управленцев, представляющих сегодняшнюю власть. Владимир Жириновский в беседе с представителем информагентства подтвердил, что обсудал с лидером КПРФ вопрос о коалиционных правительствах. Они могут появиться в тех субъектах, где выборы выиграли представители оппозиции. То есть, в Хабаровском крае, где предварительно победил представитель ЛДПР, набрав почти 70% голосов, и в 33-м регионе. Большинство владимирцев также захотели видеть главой региона представителя либерал-демократической партии.