В эту субботу, 26 апреля, юные спортсмены с 2 до 5 лет будут соревноваться в скорости, передвигаясь на двухколесном транспорте без педалей и трансмиссии – беговелах. Они приводятся в

В эту субботу, 26 апреля, юные спортсмены с 2 до 5 лет будут соревноваться в скорости, передвигаясь на двухколесном транспорте без педалей и трансмиссии – беговелах. Они приводятся в движение с помощью силы ног. Этот вид транспорта отлично развивает ловкость, координацию, соревновательный дух. Регистрация беговелистов на гонку уже завершилась. Поддержать участников, посмотреть на заезды и