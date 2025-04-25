Завершение реформы планируется до муниципальных выборов 2025 года.

Во Владимирской области ликвидировали 9 районов, заменив их муниципальными округами, согласно решению регионального Заксобрания. Реформа, начавшаяся в 2024 году, предполагает создание единой окружной администрации с централизованным бюджетом, что упростит управление и сократит количество депутатов, экономя миллионы рублей.Взаимодействие с жителями будет поддерживаться через отделы окружной администрации. Завершение реформы планируется до муниципальных выборов 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что по