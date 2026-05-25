Памятник Андрею Боголюбскому во Владимире планируют установить в июле. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона. Александр Авдеев отметил, что уже летом в областном центре

Памятник Андрею Боголюбскому во Владимире планируют установить в июле. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона. Александр Авдеев отметил, что уже летом в областном центре начнется благоустройство. В рамках этих работ и запланирована установка памятника владимирскому князю. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области С 1 июня буквально начнется преображение территории за Палатами с установкой памятника