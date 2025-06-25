Евгений Герцен был мобилизован в октябре 2022 года.

Администрация Спортивной школы олимпийского резерва №4 (СШОР-4) о трагической гибели своего тренера-преподавателя Евгения Герцена при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Его мобилизовали в 2022 году. Отмечается, что он стойко выполнял поставленные задачи, был ранен, но после лечения вновь вернулся к службе.Более 30 лет Евгений посвятил работе в спортивной школе, приобщая сотни детей к спорту и физической культуре. Герцен имел звание спортивного судьи всероссийской категории и участвовал в судействе чемпионата мира по легкой атлетике.У Евгения остались дочь и супруга. Коллектив школы выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Прощание состоится 26 июня в 9.00 в Спасо-Преображенском храме.Ранее в зоне СВО 27-летний мобилизованный из Камешковского района Николай Русевич.