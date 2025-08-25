В результате чиновник был оштрафован.

Прокуратура Судогодского района провела проверку по жалобе местного жителя и привлекла к ответственности чиновника из районной администрации.Мужчина обратился в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка, но его обращение долго не рассматривали. После этого он написал еще одно заявление, но и на него ответ пришел с опозданием почти на месяц.Вмешалась прокуратура. В результате чиновник был оштрафован за несоблюдение регламента предоставления муниципальных услуг.