Владимир принял участие в уникальном кинопикнике «Культура и деньги» в Туле. Сохранение объектов культурного наследия стало главной темой обсуждения. На самой встрече собрались

Владимир принял участие в уникальном кинопикнике «Культура и деньги» в Туле. Сохранение объектов культурного наследия стало главной темой обсуждения. На самой встрече собрались представители министерства культуры РФ, Государственной думы, региональных органов власти, бизнеса, а также предприниматели, архитекторы и реставраторы — кинопикник объединил участников из более 15 регионов России. Говорили и о том, как привлечь инвесторов