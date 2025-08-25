В Суздале и соседнем селе Кидекша проходит реконструкция объектов канализации на улице Коровники.

Правительство Владимирской области активно привлекает федеральные средства, чтобы ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионе. Для этих целей используются различные механизмы, в том числе специальные казначейские кредиты.Благодаря федеральной поддержке в регионе уже реализуются важные проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан. В частности, в Суздале и соседнем селе Кидекша проходит реконструкция объектов канализации на улице Коровники.Помимо этого, ведется строительство и реконструкция очистных сооружений, водопроводных сетей и систем транспортировки сточных вод в Собинском муниципальном округе, модернизируются объекты теплоснабжения в Покрове, а также реконструируются объекты водоотведения и водоснабжения в Вольгинском.Все эти проекты направлены на повышение надежности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства для жителей. Их успешная реализация также создаст условия для привлечения частных инвестиций в экономику этих территорий.Правительство Владимирской области планирует и дальше использовать федеральное финансирование для обновления жилищно-коммунального комплекса.