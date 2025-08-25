Им грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Во Владимирской области задержали браконьеров, орудовавших в Тимонковской заводи на Клязьме в Ковровском районе. Об этом сообщили в администрации Ковровского района.Инспекторы изъяли 5 сетей, в которых обнаружили 9 незаконно выловленных рыб. Ущерб оценили в 8 тысяч рублей.Теперь браконьерам грозит серьезное наказание. Статья 256 УК РФ предусматривает за незаконную добычу водных биоресурсов штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.