Во Владимирской области за последнюю неделю по поводу укусов клещей в больницы обратились 49 человек, среди которых 21 ребенок. Как сообщают специалисты, осенью у клещей начинается второй период активности, который продлится примерно до октября.Всего с начала сезона от укусов клещей пострадал 2221 человек, 548 из них — дети. Случаев заражения клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировано.Лабораторные исследования клещей, снятых с людей и из окружающей среды, не выявили возбудителей инфекций.