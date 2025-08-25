Врач из Владимирской области не заметил у пациента инфаркт.

В городе Киржач Владимирской области на скамье подсудимых окажется молодой специалист, врач-кардиолог, которого обвиняют в том, что его бездействие привело к смерти пациента. Расследование этого дела проводил следственный комитет региона. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковой диагнозВсе началось ночью 4 июня 2024 года. В региональный сосудистый центр Александровской районной больницы из Киржача привезли 56-летнего мужчину. Скорая помощь доставила его с серьезными жалобами на боли в грудной клетке, а предварительный диагноз звучал страшно: инфаркт миокарда.На дежурстве в ту ночь находился 29-летний врач-кардиолог. Именно от его решения зависела жизнь человека. Однако, как установило следствие, врач не провел все необходимые обследования, в том числе расширенную ЭКГ, коронароангиографию и эхокардиографию. Он без должных оснований исключил диагноз «инфаркт» и, поставив неверный, отправил пациента обратно в Киржачскую больницу.«Находящийся на дежурстве обвиняемый, не проведя пациенту необходимых исследований, не выявил у потерпевшего признаков инфаркта, не госпитализировал его и не начал необходимое лечение, в связи с чем мужчина был возвращен в Киржачскую районную больницу, где ему проводилось лечение, не связанное с инфарктом миокарда», — рассказали подробности в Следственном комитете Владимирской области.Смерть от бездействияМужчине в Киржаче продолжили лечение, но оно было назначено по неверному диагнозу. Естественно, это не принесло положительного эффекта. Спустя четыре дня, 8 июня, пациент скончался. Причина смерти — ишемическая болезнь сердца в форме острого инфаркта миокарда с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности.В ходе расследования были допрошены медики, изучена документация и проведена судебно-медицинская экспертиза. Все собранные доказательства подтвердили, что в оказании помощи были допущены серьезные дефекты.Прокуратура Киржачского района утвердила обвинительное заключение. Теперь врач-кардиолог предстанет перед судом. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».Врач вину не признал«Вину в совершенном деянии врач не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре Владимирской области.За совершенное преступление молодому врачу грозит до трех лет лишения свободы.