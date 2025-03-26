Общее количество абонентов, подключивших «Антивирус» от «Ростелекома», во Владимирской и Ивановской областях достигло 45 тысяч.

Общее количество абонентов, подключивших «Антивирус» от «Ростелекома», во Владимирской и Ивановской областях достигло 45 тысяч. Только за прошлый год услугой воспользовались более 10 тысяч жителей двух регионов. Таким образом, пользователем услуги стал каждый четвертый клиент компании. Чаще других сервис выбирали в областных столицах. В совокупности на них пришлось порядка 60 % всех новых подключений.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«, ежедневно в мире создается более 400 тысяч новых компьютерных вирусов. Пугающая цифра, не правда ли? Учитывая это, пренебрегать защитой устройств — значит, поставить под угрозу сохранность персональных данных, банковской информации, рабочих и личных документов. Именно поэтому, я уверен, на антивирусах экономить не стоит. Тем более, что цена самой дорогой месячной подписки, включающей защиту сразу для шести устройств, сопоставима со стоимостью чашки капучино».Пользователям «Ростелекома» доступны решения Касперского и Dr. Web. Функционал программного обеспечения схожий: защита от вирусов, спама, фишинговых сайтов, лечение устройств при заражении. Есть отдельное приложение для мобильного телефона, которое включает определитель звонков, поступающих с неизвестных номеров. Программа подскажет название компании, предупредит, что звонящий может быть мошенником.Отдельно стоит выделить решение для обеспечения безопасности детским устройствам — Kaspersky Safe Kids. Оно гарантирует блокировку сайтов с не подходящим по возрасту контентом, пришлет родителю отчеты о действиях ребенка в Сети, поможет определить его местоположение. К слову, практически половина всех владимирских и ивановских пользователей антивируса приобретает именно этот продукт.Михаил Родин, абонент «Ростелекома» во Владимире:«В моей семье — все активные интернет-серферы. Дочь-второклашка использует Сеть только для учебы, мы с женой — для работы и развлечений. При современном количестве цифровых угроз отсутствие антивируса — это как оставить двери дома открытыми настежь. Поэтому на все наши устройства я подключил "Антивирус” от "Ростелекома”. Причем на смартфон дочери поставил "усиленную” версию (доверяй, но проверяй): настроил количество времени, которое ребенок может проводить в онлайне, заблокировал покупки в интернете».Оформить подписку на «Антивирус» можно в едином личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Ростелекома». При первом подключении — стартовые 30 дней использования предоставляются бесплатно.Дополнительную информацию о продуктах компании можно получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 10, а также на провайдера.Реклама. . ИНН 7707049388.