В 2024 году на эти цели выделено более 5,4 млрд рублей.

В рамках программы модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры на 2023–2030 годы в России началось комплексное обновление ЖКХ. Впереди ремонт 619 объектов. В 2024 году на эти цели выделено более 5,4 млрд рублей, рассказал губернатор Александр Авдеев.В Кольчугино завершилась модернизация котельной в посёлке Лесосплава. Был заменен почти 1 км магистральных сетей. Также строится новая котельная в Первом микрорайоне. Эти меры улучшат качество тепловых услуг для 11 тысяч жителей города. В Гусь-Хрустальном запустили новые очистные сооружения в посёлке Вяткино.Проекты модернизации запланированы и в Александрове, Коврове, Вольгинском и Покрове, где работа завершится в 2025 году. Энергетики также активно укрепляют систему электроснабжения и реализуют проекты по улучшению качества питьевой воды.Отметим, что в прошлом году в электросетевую сферу было инвестировано 3,5 млрд рублей. На эти деньги построено и реконструировано более 600 км линий электропередачи и 108 трансформаторных подстанций. В тоже время построено 50 объектов питьевого водоснабжения по федеральному проекту Чистая вода 35, а по областным программам 15. Качество питьевой воды улучшилось еще у 6,4% населения региона.