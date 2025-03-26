Парни не раздумывая бросились к тем, кто оказался на волоске от гибели.

По крышу в болотеИнженеры компании «Теп­лосфера» г. Коврова Сергей Кривов и Михаил Гарин совершили поистине героический поступок, спасая жизнь человеку.Всё произошло утром 17 марта. В тот день молодые люди ехали на заявку и стали свидетелями аварии у деревни Бабино в Гусь-Хрустальном районе.– Когда это произошло, часы показывали 9:50. На наших глазах водитель встречного оте­чественного авто не справился с управлением на повороте и на высокой скорости улетел в кювет. Мы сразу же остановились, – рассказывает Сергей.Машина перевернулась на крышу, оказавшись посреди котлована, заполненного водой и покрытого коркой льда, и стала погружаться на дно. Молодые инженеры ринулись к пострадавшему.– Первым делом мы попытались открыть двери, но они не поддавались: были сильно покорёжены. Когда я встал на лёд и пошёл ближе к машине – провалился почти по пояс, – признался парень.При этом он успел заметить, что водителя откинуло к педалям, видимо, тот не был пристёгнут, и его лицо находилось под водой.Выбравшись из воды, Сергей и Михаил побежали к дороге. Благо довольно быстро удалось остановить фуру, гружённую щебнем.– Нашли трос, зацепили за заднюю балку и колесо, чтобы перевернуть машину. После этого ещё раз попытались открыть дверь. При помощи молотка и монтировки удалось вскрыть замок только у задней пассажирской с правой стороны, – уточнил Сергей.Тут, по словам собеседника, у водителя стала выходить вода из лёгких и он начал подавать признаки жизни. В общей сложности спасательная операция длилась минут 20–25, при этом около 10 минут водитель находился в воде, и то, что он остался жив, скорее, чудо.Ещё минуты через 2–3 подъе­хали сотрудники МЧС. При помощи гидравлических ножниц спасатели вскрыли дверь и вытащили пострадавшего. Им оказался местный житель 2006 года рождения.– Как нам рассказали, парень совсем недавно сел за руль, буквально 2–3 месяца назад получил права, – уточнил Кривов.После того как скорая забрала пострадавшего, Сергею пришлось вернуться домой, чтобы поменять мокрую одежду.ГУ МЧС России по Владимирской области рассматривает вопрос о награждении неравнодушных ковровчан.Разыскивается второй геройК награде хотят представить ещё одного молодого человека из Коврова. 8 марта 21-летний фрезеровщик Ковровского электромеханического завода Олег Бабкин со своей девушкой сидели на скамейке около Кукушкиного пруда в городе Коврове. Это тот самый водоём, где местные жители всю зиму сохранили полынью для уток.В какой-то момент парень увидел, как двое маленьких детей – мальчики 7 и 8 лет – вышли на лёд. Не прошло и минуты, как под одним из ребят треснул лёд и ребёнок ушёл под воду. Второй хотел ему помочь, но тоже провалился. В это же мгновение Олег скинул с себя куртку, перепрыгнул через ограждение и ринулся спасать утопающих.«В это время с другой стороны подбежал ещё один мужчина, и они вдвоём стали вытаскивать детей из воды. Того, который был ближе к берегу, мужчина вытащил быстро, за вторым пополз Олег, но лёд под ним провалился, и парень тоже оказался в воде. Он быстро схватил мальчика и вытолкал его из воды, затем вылез сам», – уточнили в ГУ МЧС по Владимирской области.В ведомстве просят неравнодушных ковровчан сообщить, если они знают имя и контакты второго мужчины, который спасал детей: рассматривается вопрос о награждении неравнодушных граждан.В тему17 марта во Владимирской области установились минусовые температуры, выпал снег, что значительно осложнило обстановку на дорогах. Это привело к серьёзным авариям, при которых, чтобы вытащить водителей и пассажиров, была необходима помощь спасателей.В 08:18 поступило сообщение о ДТП в Александрове на ул. Советской. В результате инцидента столкнулись автобус городского маршрута № 4 и легковушка. Пострадали три человека, среди них – девочка 2014 года рождения. Сотрудникам МЧС региона пришлось деблокировать одного из участников аварии.В 09:08 в Кольчугине наул. Берёзовой у дома № 37 ВАЗ вылетел на встречную полосу, где врезался в «буханку», в результате чего пострадали трое. Их также пришлосьвытаскивать при помощи специнструментов.