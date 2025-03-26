Работа пройдет в рамках акции «Память рядом», которую поддержал Владимир Путин.

В городах Ковров, Александров, Гусь-Хрустальный Владимирской области создадут муралы в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в соцсетях. Работа пройдет в рамках акции «Память рядом», которую поддержал Владимир Путин.— Депутаты от «Единой России» вместе с жителями ищут имена и события, которые связывают их город, село или улицу с историей Великой Отечественной войны. Они отмечают эти связи, — уточнил Игошин.Кроме этого, Путин предложил называть улицы, школы и институты в честь военных, участвующих в специальной военной операции. Например, в областной столице Владимире одна из улиц была названа в честь Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова.