Целый комплекс услуг в студии красоты Даши Гулямовой. С одним клиентом могут работать сразу три мастера – в шесть рук. В салоне доступны такие услуги, как лазерное удаление татуировок на

Целый комплекс услуг в студии красоты Даши Гулямовой. С одним клиентом могут работать сразу три мастера – в шесть рук. В салоне доступны такие услуги, как лазерное удаление татуировок на любой области тела. При помощи лазера проводится и депиляция. Волосы можно удалить надолго через 5-6 посещений. Прямо во время бьюти-процедур можно пройти сеанс медицинского или