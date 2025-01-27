О кадровых перестановках сообщил пресс-служба мэрии Владимира.

С 27 января 2025 года новое руководство Фрунзенского района возглавит Сергей Литвинкин, который ранее занимал должность главы администрации Ленинского района. Его место займет Анатолий Винарчик, ранее руководивший культурным учреждением и работающий в сфере гражданской защиты. О кадровых перестановках сообщил пресс-служба мэрии Владимира.Также назначен и.о. директора МКП «ЖКХ» Андрей Романов. Литвинкин имеет более 20-летний опыт работы в ЖКХ и ранее занимал должность заместителя мэра, курируя сферу ЖКХ и транспорта.Напомним, ранее мы писали, что