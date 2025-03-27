Владимирцы избивали случайных прохожих.

Во Владимирской области четверо молодых людей подозреваются в организации экстремистского сообщества. Задержаны 15-летний и 17-летний школьники, а также 17-летний и 18-летний студенты колледжей.По информации Baza, парни, увлекавшиеся спортом, начали нападать на случайных прохожих и публиковали видео издевательств в интернете с символикой экстремизма. Однажды на ролики наткнулись силовики. Родственники обвиняемых настаивают на их невиновности, утверждая, что парни лишь участвовали в стычках. По неофициальной информации, жертвами группировки стали закладчик, иностранец и якобы два педофила.В настоящее время против троих из них возбуждено уголовное дело, в то время как четвертый подросток, не достигший возраста уголовной ответственности, может избежать наказания.