Премия включает девять номинаций.

28 марта на основной сцене МХТ им. А.П. Чехова при поддержке ВТБ пройдет третья церемония награждения лауреатов премии Художественного театра. Премия поддерживает молодых деятелей искусства до 35 лет.Премия включает девять номинаций: семь тематических – «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка» и две специальные – «Без комментариев» и «Зачет». Шорт-листы формируются экспертным советом в каждой категории, победителей выбирает жюри практиков по разным направлениям. Лауреаты получают дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитой художницы Серебряного века Анны Голубкиной. Также всех лауреатов ожидает награда от многолетнего партнера фестиваля – банка ВТБ.«Интересно участвовать в проектах, которые позволяют реализоваться молодым талантам и помогают раскрывать их потенциал. В этом году в шорт-лист премии вошли 24 номинанта — они только начинают свой творческий путь, но уже создали яркие, запоминающиеся работы. Победа для них может стать ресурсом для воплощения нестандартных замыслов и важным шагом творческой биографии», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.