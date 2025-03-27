Прошлое название не прижилось у горожан.

Владимирский горсовет проголосовал за переименование остановки «Черёмушки» на улице Чайковского в «Электросети». Это решение стало результатом опроса жителей, согласно которому новая табличка будет лучше отражать расположение рядом с офисом «Объединенных региональных электрических сетей».Не смотря на то, что «Черёмушки» были официальным названием остановки, оно не прижилось у горожан, многие из которых вспоминали старые наименования. В мэрии признали, что попытки переименования «народных» топонимов не оказались успешными и текущие изменения приняли во внимание мнение жителей.Напомним, ранее мы писали, что