Форум Территория будущего. Москва 2030 в этом году представляет новые форматы мероприятий. Среди них — нейроконцерты, работа VR-капсулы, экономические квесты. Значительная часть программы носит образовательный характер. Об этом в среду, 27 августа, рассказали в пресс-службе Комитета по туризму города.Одной из отличительных особенностей форума стало большое количество иммерсивных мероприятий, которые дают гостям возможность примерить на себя самые разные роли. В этом году организаторы ориентировались на молодых людей до 28 лет, чье развитие связано с новыми технологиями и цифровым миром.В парке искусств Музеон можно отправиться в интерактивное путешествие Путь ИТ-героя. Гости познакомятся с миром информационных технологий (ИТ) и цифровой экосистемой города. Каждому предстоит сыграть роль пользователя, который случайно становится участником ИТ-турнира для опытных айтишников. Решая занимательные головоломки, посетители экспозиции Цифровые технологии Москвы могут развить свои навыки, познакомиться с ИТ-профессиями, а в финале — добраться до сокровищницы ИТ-знаний, где они встретятся с распорядителем турнира — драконом.В павильоне Экономика Москвы проводится просветительская программа с участием популярных спикеров и экспертов-практиков. Гости узнают, как работают выигрышные стратегии — личные и командные. Кроме того, всех приглашают присоединиться к большой иммерсивной игре с призами.Центром современных технологий стал новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Здесь соединились передовые научные разработки и яркие форматы мультимедийного искусства. Нейрошоу, VR-зона для научного просвещения, арт-инсталляции призваны помочь участникам в создании итогового продукта — цифрового образа города будущего, передает официальный сайт мэра Москвы.В Москве в парке Музеон с 1 августа по 14 сентября проходит экспозиция Цифровые технологии Москвы в рамках форума Территория будущего. Москва 2030.