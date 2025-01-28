Живопись, которая встречается нечасто. Каждая картина совмещает абстрактное и фигуративное направления в искусстве. В центре пропаганды ИЗО работает выставка Владимира Широкова «Форма и

Живопись, которая встречается нечасто. Каждая картина совмещает абстрактное и фигуративное направления в искусстве. В центре пропаганды ИЗО работает выставка Владимира Широкова «Форма и цвет». Она открылась к 75-летию художника. Как говорит сам мастер, он в постоянном поиске методов трактовки формы. Владимир Широков, художник Синтез двух направлений противоположных – это конкретное и абстрактное. Существует ли четкая