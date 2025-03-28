Оперативники МВД России и Владимира задержали семерых аферистов, подозреваемых в крупном мошенничестве с банком. Фигуранты фиктивно оформляли ипотеку, а потом не платили. Среди задержанных

Оперативники МВД России и Владимира задержали семерых аферистов, подозреваемых в крупном мошенничестве с банком. Фигуранты фиктивно оформляли ипотеку, а потом не платили. Среди задержанных – жители разных регионов: Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской и Ярославской областей. По предварительным данным, с сентября по декабрь 2023 года они предоставляли фиктивные документы в отделения Сбербанка во Владимире и Муроме.