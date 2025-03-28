Строительство комплекса началось в конце октября 2024 года.

Спорткомплекс для пляжных видов спорта во Владимире планируется открыть к концу 2025 года. Об этом сообщила министр спорта региона Наталья Федорова на заседании Общественной палаты. Строительство комплекса началось в конце октября 2024 года, и на данный момент объект готов на 20%. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года.Комплекс будет включать крытое помещение для занятий пляжными видами спорта, предоставляя возможность тренировок круглый год. На проект выделено 188 млн рублей из федерального бюджета, половина средств уже направлена в 2024 году, вторая часть будет использована в 2025 году.Строительство идет в рамках государственно-частного партнерства: 51% финансирования обеспечивают частные инвесторы, 49% - бюджетные средства. В течение 12 лет частный инвестор возьмет на себя эксплуатацию комплекса, а также предоставит 21 тысячу часов бесплатных услуг населению.