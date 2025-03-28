Визг тормозов на настоящей трассе. Только в размере «мини». Во Дворце детского юношеского творчества соревнуются радиоуправляемые автомобильные модели. Первенство России и всероссийская

Визг тормозов на настоящей трассе. Только в размере «мини». Во Дворце детского юношеского творчества соревнуются радиоуправляемые автомобильные модели. Первенство России и всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию проходят в рамках фестиваля «Траектория технической мысли». География участников обширная. «Погонять» во Владимир приехали из разных уголков страны. Даже из Владивостока. Владимир Шорощенко, наставник детского технопарка «Кванториум» в г.