Работы улучшат проезд и безопасность на ключевом региональном маршруте.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Судогодском округе стартовали дорожные работы на трассе Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка.На участке у поселка Андреево длиной 1,1 км сняли изношенное покрытие фрезой и устроили выравнивающий слой.Далее ДСУ-3 уложит новый асфальтобетон и укрепит обочины, сообщили в Минтрансе Владимирской области.Дорога связывает Судогодский и Ковровский округа, поэтому ремонтные работы в этом сезоне пройдут в обоих муниципалитетах.Ранее мы сообщали, что Минтранс Владимирской области объявил о предстоящих дорожных работах, которые выполнятся в рамках нацпроекта. Ремонты затронут десять участков улично‑дорожной сети областного центра. Суммарная протяженность обновляемых дорог составит около пяти километров.