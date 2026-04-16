Проверка подтвердила падение и дефекты опор.
Прокуратура Судогодского района проверила жалобу жителей деревни Богданцево о ненадлежащем состоянии опор воздушных линий электропередач.
Выездная проверка подтвердила наличие существенных повреждений деревянных опор и случаи их падения, допущенные ресурсоснабжающей организацией.
Выявленные дефекты могли привести к аварийным ситуациям и нарушению электроснабжения.
По результатам проверки прокурор внес представление руководству филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье», которое было рассмотрено и признано обоснованным.
После вмешательства прокуратуры аварийные и дефектные опоры заменили на устойчивые железобетонные конструкции.