Во Владимире после проведения капитального ремонта открылась детская музыкальная школа № 1 имени Сергея Ивановича Танеева. Масштабный ремонт начался весной прошлого года. И вот теперь

Во Владимире после проведения капитального ремонта открылась детская музыкальная школа № 1 имени Сергея Ивановича Танеева. Масштабный ремонт начался весной прошлого года. И вот теперь ученики смогут заниматься музыкой в обновленных помещениях. На торжественное открытие школы приехал и глава Владимира. Экскурсию по школе для него провела начальник управления культуры Елена Ермакова. Елена Ермакова, начальник управления