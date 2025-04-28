Владельцу грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

В Суздале Владимирской области прокуратура выявила незаконное строительство на улице Ленина. На участке, входящем в границы объекта культурного наследия федерального значения, возводится деревянный каркас двух зданий.Строительство началось без предварительного обращения в органы местного самоуправления, что является нарушением закона о культурном наследии. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.Владельцу грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.