Скороспелова оказалась под уголовным делом в феврале 2023 года.

Экс-глава Киржача Владимирской области Надежда Скороспелова избежала наказания за махинации с землей, так как срок давности истек. Обвинения с нее были сняты, об этом сообщил прокурор Иван Грибов на пресс-конференции 29 января.Скороспелова оказалась под уголовным делом в феврале 2023 года, когда ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями.По версии следствия, с августа 2018 по январь 2019 года она заключила четыре незаконных соглашения о перераспределении земель, причинив бюджету ущерб в размере не менее 8,5 млн рублей. Напомним, ранее мы писали, что