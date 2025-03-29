Они и обеспечили инфляцию свыше 10% в феврале 2025 года.

Самый существенный вклад в 10,4%-ную инфляцию во Владимирской области в феврале 2025 года внесли продовольственные товары — они подорожали на 12,2%.Об этом сообщает владимирское отделение Банка России.Из продуктов особенно активно дорожал кофе — это общемировая тенденция из-за неурожая зёрен. Также галопировали цены на мороженую рыбу — это объясняют сокращением вылова и ростом затрат в отрасли.Непродовольственные же товары вздорожали всего на 6 с лишним процентов, причём заметный вклад в этот показатель внесли цветы 8 Марта и накануне праздника.Как сообщалось ранее,