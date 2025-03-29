По мнению ведомства, выявленные пробелы могут угрожать безопасности.

Владимирская транспортная прокуратура предписала устранить нарушения законов о промышленной безопасности, выявленные в ходе проверки на объекте коммунального хозяйства — Муромском участке теплоснабжения, входящем в Горьковскую дирекцию по тепловодоснабжению.Как отмечает надзорное ведомство по результатам проверки, объект работает без обязательных приборов учёта ресурсов и систем контроля. Прокуратура считает, что это может создать угрозы безопасности людей и риски чрезвычайных происшествий.Руководителю организации отправили представление об устранении обнаруженных нарушений. Возбудили и дело об административном правонарушении по статье 9.1 КоАП РФ.Как сообщалось ранее,