Полугодовалая собачка Тася из Коврова, которую пытались заживо закопать трое подростков, отправилась в новую семью. Девочку приютили Наталья и ее дочь Ирина, живущие в деревне Вяткино

Полугодовалая собачка Тася из Коврова, которую пытались заживо закопать трое подростков, отправилась в новую семью. Девочку приютили Наталья и ее дочь Ирина, живущие в деревне Вяткино Судогодского района. Теперь у Таси целых две хозяйки, одна из которых ветеринар. Об этом рассказала волонтер Юлия Буйницкая в соцсетях приюта для животных «Дорога добра». Напомним, вечером, 20 марта,