Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Во Владимирской области с начала 2025 года на водных объектах погибло 10 человек.Управление МЧС по региону призывает муниципалитеты активизировать работу по организации пляжей и обеспечению безопасности граждан на водоёмах.На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло в ситуационном центре управления МЧС России по Владимирской области, были озвучены тревожные данные: количество погибших на воде за текущий год выросло на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Основными причинами трагедий стали купание в запрещённых и необорудованных местах, а также плавание в состоянии алкогольного опьянения.