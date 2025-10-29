В межсезонье обычно можно отдохнуть с хорошей скидкой даже на самых популярных курортах. Ноябрь – недорогой месяц для отдыха. Однако есть направления, где проживание стоит дорого всегда.

В межсезонье обычно можно отдохнуть с хорошей скидкой даже на самых популярных курортах. Ноябрь – недорогой месяц для отдыха. Однако есть направления, где проживание стоит дорого всегда. Это связано с тем, что они актуальны для туристов в любой сезон. Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые дорогостоящие направления для путешествий в ноябре 2025