Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.

Во Мстере во Владимирской области выставят на продажу усадьбу 18-го века. Об этом у себя в Telegram-канале в выходные сообщил губернатор Александр Авдеев.Он отметил, что дом Панина является объектом культурного наследия. Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. Для инвестора, который купит объект, будут действовать льготные условия для финансирования работ.Здание в конце 18-го века построил граф Панин. Этой семье Мстера принадлежала вплоть с 1744 года. В первой половине 19-го века у усадьбы появился второй этаж. К дворовому фасаду сделали двухэтажную пристройку.С 1860-х здание использовали для волостного правления и приходской школы. В советские годы там также располагалось учебное заведение.Напомним, что у Дмитриевского собора .