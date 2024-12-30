Согласно правилам благоустройства, придомовые территории должны быть очищены от снега и наледи до 8 часов утра, а чистота должна поддерживаться в течение всего дня. В пресс-службе

Согласно правилам благоустройства, придомовые территории должны быть очищены от снега и наледи до 8 часов утра, а чистота должна поддерживаться в течение всего дня. В пресс-службе прокуратуры области рассказали о семи недобросовестных управляющих компаниях из Мурома, которые на эти правила «забили». Во время проверки выяснилось, что придомовые территории компаний «Верба», «Домоуправ», «Новая Слобода», «Партнер», «Ремстрой