Назначение прошло на региональной конференции Федерации дзюдо.

Депутата Госдумы РФ Алексея Говырина избрали президентом федерации дзюдо во Владимирской области. Назначение прошло на региональной конференции Федерации дзюдо. Об этом парламентарий рассказал в .Уже обозначены основные задачи нового руководителя. Основная цель — развитие дзюдо в регионе.Для её реализации будут создаваться условия для спорта высших достижений, внедряться внебюджетные стипендии и федеральные программы. Кроме этого, в планах открытие областной школы для детей и Центра дзюдо, где будут проходить крупные соревнования: от региональных до международных.