Назначение прошло на региональной конференции Федерации дзюдо.
Депутата Госдумы РФ Алексея Говырина избрали президентом федерации дзюдо во Владимирской области. Назначение прошло на региональной конференции Федерации дзюдо. Об этом парламентарий рассказал в .
Уже обозначены основные задачи нового руководителя. Основная цель — развитие дзюдо в регионе.
Для её реализации будут создаваться условия для спорта высших достижений, внедряться внебюджетные стипендии и федеральные программы. Кроме этого, в планах открытие областной школы для детей и Центра дзюдо, где будут проходить крупные соревнования: от региональных до международных.