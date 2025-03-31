Военнослужащий вернулся из зоны СВО в 2024 году.

Во Владимирской области произошло трудоустройство ветерана спецоперации Олега Марчака по проекту «Сопровождение», реализуемому фондом «Защитники Отечества» и Центром занятости. В марте он стал руководителем сельхозпредприятия ТК «Тепличный».Вернувшись из зоны СВО в 2024 году, Марчак прошел обучение по программе «Герои 33» и отметил важность развития своих навыков. Руководитель фонда Светлана Никитина отметила, что фонд готов помогать ветеранам в поиске работы и сотрудничать.Напомним, ранее мы писали, что