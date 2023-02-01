Стародворскую больницу во Владимирской области отремонтируют в 2024 году. Капитальный ремонт в...

Стародворскую больницу во Владимирской области отремонтируют в 2024 году.Капитальный ремонт в Стародворской участковой больнице в Суздальском районе будет завершен в 2024 году. Об этом в ходе визита в медучреждение заявил министр здравоохранения области Артём Осипов.В январе были завершены торги на разработку проекта по капремонту учреждения. В планах ремонт основного здания, в том числе стационара на втором этаже.Также остро стоит вопрос лицензирования отдельных видов амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемых в больнице. Для этого на этой неделе в Старый двор будут направлены специалисты Минздрава и Роспотребнадзора. Напомним, о проблемах Стародворской участковой больницы “Вести” рассказывали в начале недели, жители села опасались полного закрытия больницы.