Как будут работать платные парковки во Владимире? Новые правила работы платных парковок утверждены...

Как будут работать платные парковки во Владимире?Новые правила работы платных парковок утверждены во Владимире.По решению городской администрации по выходным они будут открыты для бесплатного использования.Всего в городе с понедельника по пятницу с 7:00 до 20:00 будут работать 893 платных места.Для работы парковочных пространств назначат оператора (муниципальное учреждение или юрлицо) и парковочных инспекторов.А также, судя под документам, вдоль дорог появятся места, где оставлять транспорт можно будет только при наличии специального парковочного разрешения.Платно парковки будут работать с понедельника по пятницу с 7:00 до 20:00.В остальное время ставить авто можно будет свободно.Фото: Архив ГТРК «Владимир»