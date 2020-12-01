В Кольчугино не работает инфекционный корпус районной больницы. Здание просто напросто разрушается и находится в нем пациентам небезопасно. На внеочередном заседании, которое прошло в

В Кольчугино не работает инфекционный корпус районной больницы. Здание просто напросто разрушается и находится в нем пациентам небезопасно. На внеочередном заседании, которое прошло в онлайн-формате депутаты направили запрос на имя губернатора с просьбой изыскать в бюджете средства на реконструкцию инфекционного корпуса. Инфекционке без малого век и до этого она ни разу не закрывала свои двери.