Специалисты Владимирского филиала Россельхозцентра отмечают снижение численности мышевидных грызунов.

Специалисты Владимирского филиала Россельхозцентра отмечают снижение численности мышевидных грызунов.Мониторинг специалисты отдела защиты растений проводят ежегодно весной и осенью на посевах сельскохозяйственных культур.Обследование включает в себя подсчет колоний и нор мышевидных грызунов.Мышевидные грызуны способны вредить посевам на всех стадиях развития. Потери урожая напрямую зависят от численности популяции вредителя имогут составлять до 70%,– говорит главный агрохимикВладимирского филиала Россельхозцентра Анна Санина. – Кроме того, снаступлением осени мышевидные грызуны мигрируют на посевы сельскохозяйственных культур, в зернохранилища и овощехранилища, в населенные пункты, чтобы быть поближе к еде и теплу. Наносимый ущерб от мышевидных грызунов может стать катастрофой для конкретного хозяйства.В этом году обильные осадки летнего периода привели к переувлажнению почв, что вызвало некоторое снижение численности мышевидных грызунов в осенний период, сообщила пресс-службафилиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.Изобследованных 9,75 тыс. га многолетних трав заселение мышевидными грызунами отмечено на 8,06 тыс. га (82,7%). Максимальная численность пришлась на Гороховецкий район: 102 жилых норы на гектар (площадь поля 30 га). В 3,7 раза ниже весеннего уровня.Озимые зерновые, посеянные под урожай 2021 года, обследованы на площади 7,86 тыс. га, из них заселено 0,88 тыс. га (11,2%). Максимальная численность грызунов выявлена в Александровском районе: 24 жилые норы на гектар (площадь поля 55 га).В 2,3 раза ниже уровня прошлого года и в 13 раз ниже весеннего уровня.Это явление, скорее, временное, – объясняет Анна Санина. – Владимирская область относится к зоне средней вредоносности мышевидных грызунов, но при этом занимает одно из первых мест по их численности по нечерноземной зоне. Большая территория необрабатываемой земли служит для мышей территорией естественного размножения. Так что при благоприятных погодных условиях зимы-весны в 2021 году снова возможен подъем численности грызунов.В регионе вредят полевки, обыкновенный хомяк, домовые и полевые мыши. Меры борьбы с этими грызунами включают агротехнические и механические методы, а также применение химических и биологических пестицидов.