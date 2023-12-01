Владимирский областной суд вынес приговор организаторам нарколаборатории.
Напомним, Управлением...
Владимирский областной суд вынес приговор организаторам нарколаборатории.
Напомним, Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, члены которой причастны к незаконному производству наркотиков в особо крупном размере.
Выяснилось, что злоумышленники организовали в незарегистрированных строениях (в одном из населенных пунктов Суздальского района) нарколабораторию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий ещё в апреле 2022 года у обвиняемых из незаконного оборота правоохранительными органами было изъято 29,5 кг наркотиков, а также оборудование и химические реактивы.
На основании полученных материалов, в апреле 2022 года СО УФСБ России по Владимирской области в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
1 декабря решением Владимирского областного суда указанные граждане признаны виновными в совершении преступления, и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 и 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com