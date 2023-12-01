Владимирский областной суд вынес приговор организаторам нарколаборатории. Напомним, Управлением...

Владимирский областной суд вынес приговор организаторам нарколаборатории.Напомним, Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, члены которой причастны к незаконному производству наркотиков в особо крупном размере.Выяснилось, что злоумышленники организовали в незарегистрированных строениях (в одном из населенных пунктов Суздальского района) нарколабораторию.В результате оперативно-розыскных мероприятий ещё в апреле 2022 года у обвиняемых из незаконного оборота правоохранительными органами было изъято 29,5 кг наркотиков, а также оборудование и химические реактивы.На основании полученных материалов, в апреле 2022 года СО УФСБ России по Владимирской области в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.1 декабря решением Владимирского областного суда указанные граждане признаны виновными в совершении преступления, и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 и 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com