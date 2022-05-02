Будучи кандидатом в президенты Франции, Марин Ле Пен не боялась критиковать НАТО и Евросоюз, а также президента Украины Владимира Зеленского.

Будучи кандидатом в президенты Франции, Марин Ле Пен не боялась критиковать НАТО и Евросоюз, а также президента Украины Владимира Зеленского.В воскресенье, 24 апреля, граждане Франции выбрали себе нового президента. Победу в избирательной кампании одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Во втором дуре он боролся одним из самых авторитетных политиков Пятой республики Марин Ле Пен.Не секрет, что кандидата с правыми радикальными взглядами горячо поддерживали в нашей стране. За что в России полюбили Марин Ле Пен – в материале издания "Дни.ру".Прежде всего стоит отметить, что биография трехкратного участника президентской гонки была определена с раннего детства. На ее взгляды сильнейшее влияние оказал отец – легендарный политик националистического толка Жан-Мари Ле Пен. Его дочь присоединилась к "Национальному фронту", как только ей исполнилась 18 лет.Марин Ле пен боролась за кресло хозяина Елисейского дворца трижды: в 2012, 2017 и 2022 годах. Последние два раза она уступила Эммануэлю Макрону во втором туре. Кандидат политических наук Максим Бардин считает кандидата в президенты Франции "вечным оппозиционером".Эксперт не скрывает, что нынешний глава государства после многочисленных провалов добился повторной победы лишь при поддержке США."Марин Ле Пен, конечно, понимала подноготную французского спектакля, и вероятно, заранее предложила выплатить ей определенные политические "отступные" за роль статиста", – заявил Бардин в интервью "Дни.ру".Меж тем, ее жесткая позиция по Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому не оставила равнодушными россиян. Марин Ле Пен официально отказалась поддержать фейки пропаганды о "геноциде" в Незалежной.Она всегда была в оппозиции к НАТО и Евросоюзу, предлагала более справедливые варианты объединения европейских держав. И даже после начала специальной военной операции России, рискуя политической карьерой, Марин Ле Пен пошла наперекор лидерам ЕС.Честная и смелая, она заявила, что Владимир Зеленский требует большего, чем ему могут дать и скептически оценила идею поставки на Украину наступательных вооружений. Даже после обвинений в поддержке нашей страны, Марин Ле Пен стояла на своем: Россия не является врагом для Франции.