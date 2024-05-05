Пасха в этом году выдалась пасмурная. Еще ночью 5 мая местами во Владимирской области шел дождь, а днем кое-где прошелся и град. Так, в поселке Мстера Вязниковского района град был довольно

Пасха в этом году выдалась пасмурная. Еще ночью 5 мая местами во Владимирской области шел дождь, а днем кое-где прошелся и град. Так, в поселке Мстера Вязниковского района град был довольно сильным, но кратковременным. Он начался в 11 часов и закончился в течение 15 минут, в в 11:30 уже выглянуло солнце. В областной столице передают