Владимир примет первый театральный фестиваль Княгиня Ольга Летом этого года Владимир примет...

Владимир примет первый театральный фестиваль "Княгиня Ольга"Летом этого года Владимир примет первый театральный фестиваль "Княгиня Ольга". В областном академическом театре драмы назвали точные даты его проведения.Новый форум пройдёт в областной столице с 9 по 19 августа. Участниками театрального фестиваля "Княгиня Ольга" станут 11 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Луганска, Симферополя, Иванова, Владимира.Форум состоится на трёх дружественных площадках: в областном дворце культуры и искусства, владимирской областной филармонии и областном театре кукол. Уже известна и афиша.Жанры постановок различны. К примеру, Русский духовный театр "Глас" из столицы представит музыкально-историческую драму "Корсунская легенда", государственный академический музыкальный театр республики "Крым" легендарную рок-оперу-балет "Юнона и Авось", владимирская драма покажет публике мюзикл "Барышня-крестьянка", а владимирский областной театр кукол- документальную драму "Дыши!".Постановка посвящена "амазонке русского авангарда" - художнице Ольге Розановой.