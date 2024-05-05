Видео опубликовали в соцсетях.

Во Владимирской области начался град. Осадки зафиксировали утром в воскресенье, 5 мая.Местные жители опубликовали видео в соцсетях. Так, град выпал поселке Мстера Вязниковского района. Он был довольно сильным, но кратковременным — на протяжении 15 минут.Днем во Владимире прогнозируют слабый дождь. Температура воздуха составит +10 градусов. Северо-западный ветер усилится до 17 метров в секунду. Причиной неблагоприятных погодных условий и заморозков в начале мае в центральной части России стал североатлантический циклон.Ранее во Владимирской области территории .